Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

минздрав
Главное
Опубликовано

В Беларуси на 1 августа зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Выздоровели и выписаны 62 686 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 309 823 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 563 пациента с коронавирусной инфекцией.

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы и прием в связи с эпидемиологической ситуацией

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Задержанные российские боевики не собирались лететь в Стамбул — СК

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками»
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
019
Виза шенген Польша
Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией
Посольство Польши в Минске и польские консульства в
096
К новому учебному году Витебский горисполком выплатит материальную помощь многодетным семьям
Витебским городским исполнительным комитетом принято
089
«Хотели привязать ее к взрыву». Про какое уголовное дело мамы, плача, рассказала на митинге Вероника Цепкало
Свое выступление на многотысячном пикете в парке Дружбы
0157
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)