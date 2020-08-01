Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

В Беларуси на 1 августа зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Выздоровели и выписаны 62 686 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 309 823 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 563 пациента с коронавирусной инфекцией.

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы и прием в связи с эпидемиологической ситуацией