Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией

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Посольство Польши в Минске и польские консульства в Бресте и Гродно вносят изменения в организацию работы, сообщает пресс-служба дипломатической миссии. Прием заявлений на визы в консульских отделах будет приостановлен. Изменения связаны с пандемией коронавируса, говорится в сообщении.

С 28 августа прием граждан по гражданским, правовым вопросам будет осуществляться исключительно в экстренных случаях, требующих срочного вмешательства.

Власти Беларуси заявляют о резком улучшении эпидемиологической ситуации в преддверии выборов.

Также власти ожидают второй волны эпидемии в Беларуси после выборов, примерно в октябре.

Польские власти, очевидно, имеют свое видение ситуации. Когда возобновится штатная работа дипломатических представительств Польши в Беларуси не сообщается. Очевидно, это будет связано с реальной эпидемиологической обстановкой в стране.

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