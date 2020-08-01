К новому учебному году Витебский горисполком выплатит материальную помощь многодетным семьям

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Витебским городским исполнительным комитетом принято решение об оказании за счет средств бюджета города единовременной материальной помощи к 2020-2021 учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере 54 рубля, передают Витьбичи.

Выплата денежных средств будет производиться до 25 августа 2020 года управлениями социальной защиты администраций районов города Витебска по месту регистрации одного из родителей на основании следующих документов: заявления, справки о составе семьи, справки с места учебы том, что гражданин является обучающимся, копии удостоверения многодетной семьи, копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки, заключенного с филиалом № 200 Витебского областного управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк».

Помощь в подготовке пакета документов окажут учреждения образования, в которых обучаются дети.

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