В Витебске открылась выставка приуроченная к 90-летию воздушно-десантных войск

Сегодня в областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Витебск – город десантников», посвященной 90-летию со дня образования воздушно-десантных войск, 75-летию 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и 75-летию Великой Победы, передают Витьбичи.

В открытии приняли участие представители органов власти, ветераны Вооруженных Сил и афганской войны, военнослужащие Витебского гарнизона, общественность.

От имени областного исполнительного комитета, областного Совета депутатов всех собравшихся поздравил с наступающим праздником – 90-летием воздушно-десантных войск – начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Геннадий Егоров. В Витебске, в общепризнанной десантной столице Беларуси, как отметил Геннадий Михайлович, многие служили в ВДВ, прошли Афган. Доблести крылатой пехоты посвящен и великолепный памятник в парке Победителей. Для витебчанина воин-десантник по праву олицетворяет образ патриота Родины, защитника Отечества.

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин подчеркнул, что открытие такой выставки именно в Витебске закономерно, ведь история 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, правопреемником которой является 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада, является неотъемлемой частью славной летописи ВДВ.

Известные ветераны и общественные деятели стали участниками торжественного открытия выставки, в том числе руководители областной и городской («Братство») организаций Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич и Валерий Ананченко, последний командир 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Александр Скачков, руководитель общественной организации «Ветераны десантных войск и сил специальных операций» Александр Халатрян (все четверо прошли Афганистан).

Эта интересная экспозиция появилась благодаря сотрудничеству городского музея воинов-интернационалистов и областного краеведческого музея. Выставка охватывает весь период развития ВДВ от зарождения до современности. Широко представлены уникальные фотографии, документы, отражающие этапы становления этого рода войск, боевые знамена и штандарты 103-й ВДД, образцы вооружения, снаряжения и обмундирования, личные вещи десантников разных поколений. Большую помощь своим участием в организации выставки оказали ветераны ВДВ – Александр Халатрян, Николай Лапко, Роман Юденко, Александр Скачков, Вячеслав Кибирев, Валерьян Мацкевич, Александр Строилов и другие.

Отдельные разделы экспозиции посвящены афганским событиям и современным десантникам – воинам 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Представлены также сведения о военных деятелях, благодаря которым динамично развивались ВДВ.

Выставка «Витебск – город десантников» дает возможность каждому узнать что-то новое для себя о прославленных войсках, прикоснуться к их доблести и героизму.