Лукашенко поздравил десантников

Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил. Он поздравил десантников с 90-летием со дня образования ВДВ.

«Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях», — отметил в своем поздравлении президент. Лукашенко назвал десантников и спецназ элитой Вооруженных сил.

Лукашенко выразил уверенность, что десантниками будет сделано все для сохранения мира, обеспечения военной безопасности и национальных интересов страны.

Сегодня в Минске у Дворца спорта состоится праздничное мероприятие. В областных центрах пройдут также праздничные мероприятия.