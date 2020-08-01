Лукашенко поздравил десантников

Армия
Опубликовано

Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил. Он поздравил десантников с 90-летием со дня образования ВДВ.

«Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях», — отметил в своем поздравлении президент. Лукашенко назвал десантников и спецназ элитой Вооруженных сил.

Лукашенко выразил уверенность, что десантниками будет сделано все для сохранения мира, обеспечения военной безопасности и национальных интересов страны.

Сегодня в Минске у Дворца спорта состоится праздничное мероприятие. В областных центрах пройдут также праздничные мероприятия.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Задержанные российские боевики не собирались лететь в Стамбул — СК

Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 августа

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

Посольства и консульства Польши в Беларуси прекращают прием заявлений на визы в связи с эпидемиологической ситуацией

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками»
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
015
«Хотели привязать ее к взрыву». Про какое уголовное дело мамы, плача, рассказала на митинге Вероника Цепкало
Свое выступление на многотысячном пикете в парке Дружбы
0156
«Это явно из-за „боевиков“ и выборов». Что происходит во внезапных очередях на границе c Россией
«Союзное государство, а они зачем-то контроль ввели», —
0118
Задержанные российские боевики не собирались лететь в Стамбул — СК
Руководитель следственной группы Александр Агафонов заявил
0137
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)