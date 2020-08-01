С 1 августа увеличен бюджет прожиточного минимума в Беларуси

С 1 августа Минтруда увеличило бюджет прожиточного минимума. Он будет действовать по 31 октября. БПМ увеличен на 3,8%.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам составят:

трудоспособное население – 285,4 рублей

пенсионеры – 193,92 рублей

студенты – 246,72 рублей

дети в возрасте до 3 лет – 160,79 рублей

дети в возрасте от 3 до 6 лет – 224,7 рублей

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 274,48 рублей

В связи с этим с 1 августа в нашей стране увеличивается размер пособий на детей, социальных пенсий, а также различных надбавок и выплат, которые исчисляются от размера БПМ.

Когда повысят пенсии и насколько?