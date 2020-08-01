С 1 августа увеличен бюджет прожиточного минимума в Беларуси

Деньги
Главное
Опубликовано

С 1 августа Минтруда увеличило бюджет прожиточного минимума. Он будет действовать по 31 октября. БПМ увеличен на 3,8%.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам составят:

  • трудоспособное население – 285,4 рублей
  • пенсионеры – 193,92 рублей
  • студенты – 246,72 рублей
  • дети в возрасте до 3 лет – 160,79 рублей
  • дети в возрасте от 3 до 6 лет – 224,7 рублей
  • дети в возрасте от 6 до 18 лет – 274,48 рублей

В связи с этим с 1 августа в нашей стране увеличивается размер пособий на детей, социальных пенсий, а также различных надбавок и выплат, которые исчисляются от размера БПМ.

Когда повысят пенсии и насколько?

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

На «Беларусь 1» рассказали подробности задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Удивительные вещи

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

63 тысячи человек пришло на митинг Светланы Тихановской

В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев

Кремль ответил на выпады Лукашенко в адрес России

Житель Витебска продавал сожительницу-инвалида первой группы как проститутку

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«Это явно из-за „боевиков“ и выборов». Что происходит во внезапных очередях на границе c Россией
«Союзное государство, а они зачем-то контроль ввели», —
062
Задержанные российские боевики не собирались лететь в Стамбул — СК
Руководитель следственной группы Александр Агафонов заявил
049
2 августа в центре Витебска ограничат движение транспорта
2 августа с 9.30 до 10.00 в Витебске на улице Калинина
082
Депозиты физлиц в банках снизились на 2,3 млрд рублей во втором квартале
Во втором квартале текущего года объем депозитных вкладов
0218
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)