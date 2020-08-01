«Это явно из-за „боевиков“ и выборов». Что происходит во внезапных очередях на границе c Россией

«Союзное государство, а они зачем-то контроль ввели», — недоумевают водители, которые вчера столкнулись с нововведением на белорусско-российской границе: россияне начали вносить в базу паспортные данные проезжающих граждан. Делают это вручную, сам процесс занимает много времени. Сначала очереди появились на выезд из России, а уже чуть позже — и на въезд туда. AUTO.TUT.BY посмотрел, что происходило поздним вечером пятницы на белорусской стороне границы.



Эпицентром событий стал участок белорусско-российской границы на трассе Е30/М1.

31 июля после 22.00 AUTO.TUT.BY был в Дубровенском районе, который примыкает к границе с Россией. Километров за семь-восемь до нейтральной территории заметили на дороге первое затруднение движения: в крайней правой полосе колейка из фур. По левой медленно двигались легковые авто и микроавтобусы.

Конкретная очередь из грузовиков началась примерно за пять километров до границы. Легковушек было меньше — растянулись они километра на два. Примерно поровну в ней было авто на российских и белорусских номерах, были машины и из Европы.



— Едем из Германии в Россию, долго стоим, часа три. Что там происходит — понятия не имеем, но это какое-то безобразие, — возмущенно высказался Олег, водитель авто на немецких номерах, вместе с которым ехали супруга и двое детей лет десяти.

— Хорошо что у нас дети не маленькие — не плачут, сидят играются сзади. Продукты и вода у нас есть — к счастью, предусмотрительно запаслись, — добавила жена автомобилиста.

Ближе к пункту пропуска водители выглядят уже более уставшими, но эмоциональных высказываний никто не позволяет: в основном все сидят в салонах авто, иногда привстают и посматривают вперед — далеко ли еще?



— Четыре с половиной часа стояли. Никогда здесь такого не было — пролетали границу, никто даже не тормозил, — говорит водитель, который стоит недалеко от светофора и вот-вот должен пройти на паспортный контроль. — Это все из-за выборов у нас, да еще из-за этих бандитов, которых у нас задержали.

