Задержанные российские боевики не собирались лететь в Стамбул — СК

Руководитель следственной группы Александр Агафонов заявил в эфире телеканала ОНТ, что несмотря на билеты в Стамбул, задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнера» не планировали вылетать в Стамбул.

В ролике ОНТ водитель Геннадий Кумпан сообщил, что он должен был забрать группу от российской границы и отвезти в Национальный аэропорт Минск, однако на границе возникла задержка. Российские пограничники не пропускали группу, но после получения звонка пропустили.

По дороге в аэропорт, за час до прибытия, водителю сказали ехать в Минск, в гостиницу IBB, необычную, надо сказать, гостиницу.

В репортаже ОНТ сообщается, что после того, как группа «пропустила» рейс в Стамбул 25 июля, они не спешили покупать билеты на следующие рейсы. В период с 26 по 28 июля из Минска было совершено четыре рейса на Стамбул. Участники военизированного формирования оставались в Беларуси, перебравшись в санаторий «Белорусочка», принадлежащий Федерации профсоюзов Беларуси.

Представитель СК Агафонов заявил, что участники группы готовили себе алиби на случай задержания.

Однако в словах представителя СК есть явное противоречие. По его же заявлению во время допроса участники группы давали совершенно разные показания.

«Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь – противоречивы», – говорит представитель СК. Так, 11 из них заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, двое – на Кубу, один – в Сирию, один затруднился ответить, трое отказались от дачи показаний.

Таким образом, очевидно, что «легенда» не была заготовлена. Другими словами, их не готовили на случай задержания давать одинаковые «правильные» показания о полете в Стамбул.

«Представляется сомнительным, что в одном рейса самолета можно совершить перелет в страны различных континентов», – говорит Агафонов.

Следует отметить, что нельзя отбрасывать версию, что Стамбул не был конечной точкой назначения для россиян. Вполне возможно, что из Стамбула они должны были следовать в другие пункты назначения. Известно, что бойцы ЧВК воюют по всему миру.

Тем не менее, эту версию в СК не комментируют. Ухватились за более выгодную, объясняющую теорию заговора, направленного на дестабилизацию обстановки в Беларуси в преддверии выборов.

Как справедливо отмечают российские эксперты, отряд, имеющий боевую задачу в Минске, был бы скрытно размещен в лесах, но не в санатории ФПБ.

Следственный комитет уже связал дело Тихановского с боевиками российской ЧВК «Вагнера», которых откармливали в санатории Федерации профсоюзов Беларуси, а до этого размещались в отеле IBB в Минске, в Совете попечителей которого весь цвет белорусского истеблишмента: государственные деятели, министры, ученые, бизнесмены.

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