В Витебске открылся завод по переработке масличных культур

Фото: БелТА
Жизнь
Опубликовано

Завод по переработке масличных культур введен в строй в СХП «Мазоловогаз» в Витебском районе, передает БелТА.

Проект стоимостью Br4,1 млн по реконструкции здания мельницы под новый перспективный объект сельскохозяйственного производства реализован предприятием «Витебскоблгаз». Завод включает в себя линию по переработке масличных культур мощностью до 7 т маслосемян рапса в сутки и комплекс для длительного хранения сырья. Его оборудование предназначено для переработки масличных культур прессованием, которое позволяет разделить семена рапса или сои на масло и жмых.

В Витебске открылся завод по переработке масличных культур
Фото: БелТА

Завод позволяет производить высококачественные рапсовые масла марки «Р». Оставшийся после отделения масла жмых будет использован на собственные нужды сельскохозяйственного филиала, что усилит кормовую базу, а продажа масла позволит получить дополнительную прибыль.

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