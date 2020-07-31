На железнодорожном перегоне в Оршанском районе погиб мужчина

Происшествия
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62-летний житель Оршанского района погиб под колесами рельсового автобуса. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Трагедия произошла днем 30 июля на железном перегоне Хлюстино-Хлусово. Машинист утверждал, что подал несколько звуковых сигналов и сбросил скорость, когда заметил мужчину, шедшего вплотную к железнодорожному полотну. Однако погибший не только не отошел от путей, а внезапно шагнул на рельсы. В результате столкновения пешеход скончался на месте. По факту инцидента проводится проверка.

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