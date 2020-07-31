Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Музыкальная группа из Рогачева TOR BAND записала новую песню «Жыве Беларусь» и сняла клип.

Группа приобрела популярность с хитом «Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Новая песня очень энергичная и соответствует духу времени. Царящая в стране несправедливость и пренебрежительное отношение к народу вызвали в белорусах подъем национального самосознания и гордости за свою страну, свой народ.

Песня «Жыве Беларусь» группы TOR BAND вполне может стать гимном национально-освободительного движения.