Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Жизнь
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Музыкальная группа из Рогачева TOR BAND записала новую песню «Жыве Беларусь» и сняла клип.

Группа приобрела популярность с хитом «Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Новая песня очень энергичная и соответствует духу времени. Царящая в стране несправедливость и пренебрежительное отношение к народу вызвали в белорусах подъем национального самосознания и гордости за свою страну, свой народ.

Песня «Жыве Беларусь» группы TOR BAND вполне может стать гимном национально-освободительного движения.

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