Депозиты физлиц в банках снизились на 2,3 млрд рублей во втором квартале

Во втором квартале текущего года объем депозитных вкладов населения в банках Беларуси снизился на 2,3 млрд рублей. Снижение составило почти 11%. На 1 июля объем денег, хранящихся на депозитах, составлял 18,84 млрд рублей. Об этом сообщается в аналитическом обозрении Национального банка Беларуси.

Следует отметить, что скорость сокращения депозитных вкладов значительно увеличилась по сравнению с 1-м кварталом. Это происходит на фоне резкого увеличения внешнего госдолга Беларуси.

72,7% депозитов хранилось в иностранной валюте. Суммарно или 13,7 млрд рублей физические лица хранили в иностранной валюте. На долю белорусского рубля приходилось 27,3% вкладов или 5,14 млрд рублей.

За период с апреля по июнь рублевые депозиты сократились на 70 млн рублей, а в иностранной валюте — на 2,21 млрд рублей.

На долю безотзывных вкладов на 1 июля приходилось 66,5% депозитов. По состоянию на начало июля на безотзывных депозитах хранилось 12,53 млрд рублей.

Доля белорусских вкладчиков составляет 98%. Всего 2% составляет доля иностранных вкладчиков.

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