Путин по телевизору обсудил с Совбезом задержание боевиков в Беларуси

Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России в онлайн-режиме чрезвычайное происшествие, произошедшее в Беларуси, а именно задержание российских боевиков.

Путин выразил надежду на освобождение российских граждан, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин обсудил с Совбезом безосновательное задержание россиян в Минске, выразив надежду на их освобождение», — рассказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Этот стало первой реакцией Владимира Путина на событие, произошедшее в союзной России Беларуси с участием граждан РФ. Это более чем вялая реакция «Из бункера».

Украина будет настаивать на выдаче задержанных в Беларуси боевиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Власти Беларуси заявляют, что граждане Российской Федерации из ЧВК «Вагнера» прибыли в нашу страну для дестабилизации обстановки в стране накануне выборов президента. Возбуждено уголовное дело, которое связали с делом Сергея Тихановского, политическим активистом, чья жена является в настоящее время самым популярным альтернативным кандидатом на пост президента страны. Вчера состоялся крупнейший митинг оппозиции, где Тихановская в очередной раз призвала освободить политических заключенных и прекратить репрессии.

В Минск стянуты большие армейские силы, включая самые боеспособные части. В Минске находятся в том числе подразделения 103 Витебской воздушно-десантной бригады.