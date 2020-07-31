В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев

Фото УСК по Витебской области
Происшествия
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Лиозненским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели лесоруба, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, передает БелТА.

По данным следствия, утром 29 июля во время валки леса вблизи деревни Старь одно из подпиленных деревьев упало на 51-летнего лесоруба. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы, предварительная причина несчастного случая выясняется.

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