Внешний госдолг Беларуси вырос до 18 млрд долларов

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Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля составил 18 млрд долларов с учетом курсовых разниц, сообщает Минфин. Внешний долг государства за июнь увеличился на 1,2 млрд долларов. Ранее внешний долг государства составлял 16,8 млрд долларов.

Резкий прирост госдолга связан с размещением двух выпусков еврооблигаций, которые позволили привлечь 1,25 млрд долларов. Кроме того, было взято в долг 112,5 млн долларов у правительства и банков России, 6 млн — от МБРР.

За 6 месяцев Беларусь привлекла займы на 1,82 млрд долларов, в том числе 1,39 млрд через размещение облигаций (суммарно), 362,6 млн — от правительства и банков России, 41,4 млн — от Экспортно-импортного банка Китая, 16,6 млн — от Международного банка реконструкции и развития и 5,7 млн долларов — от Европейского банка реконструкции и развития.

Общий размер государственного долга на 1 июля составил 52,6 млрд рублей. Он вырос с начала года на 7,8 млрд рублей с учетом курсовых разниц, или на 17,5%.