Зеленский: Украина будет настаивать на выдаче задержанных в Беларуси боевиков

Украина потребует от Беларуси экстрадиции задержанных 33 человек, которых называют боевиками российской частной военной компании «Вагнер». Эти люди подозреваются в военных преступлениях на территории Украины, в частности, на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Офисом президента Украины Владимира Зеленского 30 июля.

«Украина будет настаивать на выдаче всех лиц, причастных к военным преступлениям, на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточные доказательства», — говорится в заявлении Зеленского.

В администрации президента Украины заявили, что консультации с белорусской стороной по этому вопросу продолжаются.

Согласно официальной версии белорусских властей, российские боевики прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля «для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании».

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это «чрезвычайной ситуацией», созвал Совет безопасности и обвинил Россию в «грязных намерениях».

Вчера стало известно, что послы Украины и России вызваны в МИД Беларуси для переговоров.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», – говорится в заявлении МИД России в связи со скандальным задержанием группы российских боевиков в Беларуси.

Напомним, что 30 июля секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что ведется розыск 200 боевиков.

Вчера стало известно, что Следственный комитет связал дело Тихановского с боевиками российской ЧВК «Вагнера», которых откармливали в санатории Федерации профсоюзов Беларуси, а до этого размещались в отеле IBB в Минске, в Совете попечителей которого весь цвет белорусского истеблишмента: государственные деятели, министры, ученые, бизнесмены.

«Повод задуматься о вменяемости». В Госдуме и в Совете Федерации России прокомментировали задержания российских боевиков в Беларуси