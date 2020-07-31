Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

Комитет госконтроля Беларуси с 3 по 6 августа открывает горячую линию для жителей Витебской области, куда можно сообщить об имеющихся вопросах по выплатам заработной платы.

В частности, на горячую линию КГК в указанный период можно позвонить и пожаловаться, если гражданам несвоевременно выплачивают заработную плату. В Комитете не уточнили можно ли жаловаться на низкий размер зарплаты, например, если уровень зарплаты не соответствует средней по региону.

Напомним, что по данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9, а в Витебской области — Br1027,7. Статистическое ведомство постоянно указывает на рост зарплат. Средняя зарплата в Беларуси за полугодие выросла на 7,8%, заявил премьер-министр. Александр Лукашенко заявил, что выполнил обещание о повышении зарплат. По словам Лукашенко, реальные зарплаты и пенсии выросли в 9 раз.

Звонки будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-53.