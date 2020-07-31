Жительницу Городокского района приговорили к 9 годам колонии за убийство сожителя

Криминал
Опубликовано

Суд Городокского района приговорил женщину, убившую своего сожителя, к 9 годам колонии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

Трагедия произошла в апреле этого года в деревне Фролово. Мужчина и женщина проживали вместе, регулярно выпивали. После одного из застолий у них разгорелся конфликт. Мужчина ударил сожительницу по голове стулом. В ответ женщина взяла нож и нанесла ему три удара. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Жителя Докшицкого района приговорили к 15 годам колонии за убийство отца

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

На «Беларусь 1» рассказали подробности задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Удивительные вещи

Госконтроль предлагает жителям Витебской области пожаловаться на зарплаты

63 тысячи человек пришло на митинг Светланы Тихановской

В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев

Кремль ответил на выпады Лукашенко в адрес России

Житель Витебска продавал сожительницу-инвалида первой группы как проститутку

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Лиозненском районе лесоруб погиб при валке деревьев
Лиозненским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели
0104
Витебского установщика окон, «кидавшего» на деньги клиентов, будут судить за мошенничество в особо крупном размере
Недобросовестного бизнесмена из Витебска, который брал
0331
Ролик витебского тиктокера с пьяным танцующим милиционером суд оценил в 500 рублей
Ролик о том, как молодой человек в форме милиционера
0450
Житель Витебска продавал сожительницу-инвалида первой группы как проститутку
По подозрению в использовании для занятия проституцией
0539
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)