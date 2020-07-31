Жительницу Городокского района приговорили к 9 годам колонии за убийство сожителя

Суд Городокского района приговорил женщину, убившую своего сожителя, к 9 годам колонии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

Трагедия произошла в апреле этого года в деревне Фролово. Мужчина и женщина проживали вместе, регулярно выпивали. После одного из застолий у них разгорелся конфликт. Мужчина ударил сожительницу по голове стулом. В ответ женщина взяла нож и нанесла ему три удара. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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