Задержанные возле КГБ при попытке подать ходатайства получили сутки

Общий снимок после освобождения из Октябрьского РУВД Минска 28 июля. Фото: Facebook одной из задержанных
Власть
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30 июля в Минске прошли суды над людьми, задержанными возле КГБ 28 июля. Они пришли в учреждение подать ходатайства об изменении меры пресечения для Виктора Бабарико. Всего было задержано около 50 человек, включая журналистов.

Правозащитники отмечают, что были задержаны 12 журналистов, в том числе TUT.by, телеканала «Белсат», информационного агентства «БелаПАН», The Village Беларусь, ТАСС, Reuters.

Большинство задержанных в тот день отпустили без составления протоколов.

Решением суда административные аресты получили 8 человек. Двух человек приговорили к 14 суткам за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Марию Колесникову и представителей штаба Виктора Бабарико не задерживали. Они смогли подать ходатайства в КГБ без эксцессов. Чем объясняется такая выборочность правосудия не понятно.

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