«Одиозная трактовка белорусской стороны не выдерживает никакой критики». МИД России сделал заявление в связи с задержанием россиян-наёмников

Власть
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«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики», – говорится в заявлении МИД России в связи со скандальным задержанием группы российских боевиков в Беларуси.

В МИД РФ заявляют, что группа следовала в Турцию, город Стамбул.

«Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания», — отмечается в заявлении МИД России.

Далее отмечается, что группа задержалась в Минске, так как не попала на свой рейс Минск-Стамбул.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение», – заявляет российский МИД.

В МИД России считают, что у властей Беларуси имеются доказательства законного и легального нахождения россиян на территории страны.

Согласно заявлению, «в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины».

МИД России требует незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным.

В ведомстве заявляют, что «необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций».

Российский МИД рассчитывает, что Беларусь объективно установит все обстоятельства в тесном взаимодействии с российской стороной.

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