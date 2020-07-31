Посол России: задержанные в Беларуси россияне ехали в Турцию

Дмитрий Мезенцев. Фото: Вадим Замировский, TUT.by
Власть
Опубликовано

Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, задержанные в Беларуси, следовали в третью страну. Заявление посла России о группе наёмников частной военной компании «Вагнера» опубликовано на сайте посольства РФ. При этом название организации, к которой принадлежали «псы войны», не упоминается.

«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

Представитель России утверждает, что боевики ЧВК «Вагнера» находились в Беларуси на законных основаниях и власти были в курсе их пребывания, есть необходимые документы.

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм (Посольство располагает данными о ней), которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — заявил Дмитрий Мезенцев.

Он отрицает попытку России вмешаться во внутренние дела Беларуси.

«Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси», – заявил российский посол.

По заявлению МИД, группа россиян, сотрудников охранного предприятия, должна была вылететь из Минска в Стамбул 25 июля. Из-за опоздания на рейс они остались в Беларуси.

Их миссия состояла в охране объектов на территории другой страны.

«В рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — отмечается в сообщении посольства.

В связи с действиям белорусских властей по отношению к российским гражданам МИД России направл ноту протеста в адрес внешнеполитического ведомства Беларуси.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

На «Беларусь 1» рассказали подробности задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Удивительные вещи

Кремль ответил на выпады Лукашенко в адрес России

Житель Витебска продавал сожительницу-инвалида первой группы как проститутку

На «Беларусь 1» рассказали подробности задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Удивительные вещи

Николай Шерстнев стрелял из пистолета ТТ. В какую цель?

Ролик витебского тиктокера с пьяным танцующим милиционером суд оценил в 500 рублей

Тертель станет уполномоченным представителем президента в Витебской области

Боевиков готовят под Псковом и Невелем, на границе с Беларусью — Андрей Дмитриев

Министр информации Луцкий: «Всё, что мы делаем, делаем правильно. Страна двигается в правильном направлении»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«Одиозная трактовка белорусской стороны не выдерживает никакой критики». МИД России сделал заявление в связи с задержанием россиян-наёмников
«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания
035
63 тысячи человек пришло на митинг Светланы Тихановской
В минском парке Дружбы народов вчера состоялся самый
0423
СК связал дело Тихановского с боевиками российской ЧВК «Вагнера», которых откармливали в санатории Федерации профсоюзов Беларуси
Следственный комитет Беларуси решил накрутить «
0191
Тихановкая вызвала Лукашенко на дебаты — видео
Кандидат в президенты Светлана Тихановская, у которой
0284
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)