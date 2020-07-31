Посол России: задержанные в Беларуси россияне ехали в Турцию

Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, задержанные в Беларуси, следовали в третью страну. Заявление посла России о группе наёмников частной военной компании «Вагнера» опубликовано на сайте посольства РФ. При этом название организации, к которой принадлежали «псы войны», не упоминается.

«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

Представитель России утверждает, что боевики ЧВК «Вагнера» находились в Беларуси на законных основаниях и власти были в курсе их пребывания, есть необходимые документы.

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм (Посольство располагает данными о ней), которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — заявил Дмитрий Мезенцев.

Он отрицает попытку России вмешаться во внутренние дела Беларуси.

«Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси», – заявил российский посол.

По заявлению МИД, группа россиян, сотрудников охранного предприятия, должна была вылететь из Минска в Стамбул 25 июля. Из-за опоздания на рейс они остались в Беларуси.

Их миссия состояла в охране объектов на территории другой страны.

«В рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — отмечается в сообщении посольства.

В связи с действиям белорусских властей по отношению к российским гражданам МИД России направл ноту протеста в адрес внешнеполитического ведомства Беларуси.