63 тысячи человек пришло на митинг Светланы Тихановской

В минском парке Дружбы народов вчера состоялся самый крупный митинг последний десятилетий. По данным правозащитников, с 17:20 до 20:30 на митинге Светланы Тихановской побывало не менее 63 тысяч человек. В мероприятии приняли участие представители штабов Цепкало и Бабарико Вероника Цепкало, Мария Колесникова, а также режиссер Андрей Курейчик. Перед народом выступили жены политзаключенных: жена Павла Северинца Ольга Северинец, жена Николая Статкевича Марина Адамович, девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева. Кроме того, на сцене выступили музыканты Litesound, Анна Шаркунова, PyLai, Loudscage, Лера Яскевич, B:N:, Alexander Kiss.

На случай нападения боевиков ЧВК «Вагнера», которые остались на свободе и прячутся в белорусских государственных санаториях и элитных минских отелях, власти демонстративно усилили меры безопасности. Были установлены контрольно-пропускные пункты, осуществлялся личный досмотр, а площадку обнесли заграждениями. По периметру площадки выстроились колонны автозаков и цепь сотрудников милиции.

Даже огромные очереди на входе в парк не остановили участников.

Во время своего выступления Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям и призвала не идти против своего народа и совести.

«Посмотрите нам в глаза. Мы такие же как вы. Люди, которые хотят достойной жизни, – не преступники. Это наш народ», — сказала Тихановская.

Светлана говорила о задержаниях на мирных акциях, российских боевиках, которых привязали к Тихановскому, непростой жизни обычных белорусов. И в очередной раз повторила, что пришедшие к ней на пикет и в целом поддерживающие объединенный штаб люди — мирные белорусы.

— Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим честных выборов. Какая революция? Так зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди.

