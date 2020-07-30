«Нафтан» запустил установку по производству серы

Инвестиции
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НПЗ «Нафтан» начал эксплуатацию установки по производству элементарной серы методом Клауса. Новый технологический объект – это «легкие» Новополоцка, которые превращают выбросы сероводорода в товарную продукцию. Сегодня была получена первая техническая сера. Об этом сообщает «Вестник «Нафтан». Реализация проекта обошлась в 130 млн долларов.

Символический пуск произвели председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв и генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. Участие в церемонии принимали председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков и председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.

Ожидается, что после запуска новой установки выбросы загрязняющих веществ НПЗ «Нафтан» существенно сократятся. Таким образом, выбросы уменьшатся на 14 тыс тонн в год. Отмечается, что выбросы диоксида серы уменьшатся на предприятии на 40%. Запущенная установка по производству элементарной серы в способна утилизировать 3 тыс кубометров сероводорода в час. Ее суточная мощность составляет более 200 тонн серы.

Сера будет поставляться на Гомельский химзавод и «Гродно Азот». Она используется для производства удобрений, капролактама и серной кислоты.

 

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