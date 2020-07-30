СК связал дело Тихановского с боевиками российской ЧВК «Вагнера», которых откармливали в санатории Федерации профсоюзов Беларуси

Следственный комитет Беларуси решил накрутить «дело Тихановского». Сергею Тихановскому и другим фигурантам его дела пытаются приписать связь с задержанными вчера российскими наёмниками из ЧВК «Вагнера».

Кроме того, в отношении Николая Статкевича, Сергея Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщени в сообщении Следственного комитета.

Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Теперь «дело Тихановского» напрямую связали с задержание боевиков российской ЧВК «Вагнера» из-за которого разгорелся международный скандал.

Сегодня стало известно, что «вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», — говорится в сообщении СК.

СК добавляет, что в настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.

Напомним, что санаторий «Белорусочка» принадлежит Федерации профсоюзов Беларуси. Именно эта организация является активом президента на выборах. Почему боевиков заселили в такой непростой санаторий пока неизвестно. Однако известно, что для них были созданы все необходимые условия. Они спокойно вели спортивную подготовку и отдыхали.

До этого группу русских «солдат удачи» заселили в минскую гостиницу IBB. Они появились в отеле в 3 часа ночи 25 июля.

Отметим, что гостиница IBB принадлежит к СООО «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау». Это немецко-белорусский образовательный центр. В Совет попечителей центра входят государственные деятели, руководители государственных учреждений, общественные деятели, светила науки, дипломаты и бизнесмены:

Титенков Михаил Сергеевич, белорусский государственный деятель, родился в Витебской области, Член общественного совета по образованию при Министерстве образования Республики Беларусь; Председатель Совета ветеранов комсомола г. Минска, подполковник запаса, государственный служащий 2 класса, ранее – заместитель председателя Минского облисполкома, директор КПУП «Минскреклама»;

белорусский государственный деятель, родился в Витебской области, Член общественного совета по образованию при Министерстве образования Республики Беларусь; Председатель Совета ветеранов комсомола г. Минска, подполковник запаса, государственный служащий 2 класса, ранее – заместитель председателя Минского облисполкома, директор КПУП «Минскреклама»; Румак Александр Алексеевич, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси;

заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси; Петрушин Михаил Алексеевич, начальник Минского городского управления Фонда социальной защиты населения;

начальник Минского городского управления Фонда социальной защиты населения; Нальчик Геннадий Владимирович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; Дубинская Екатерина Эдуардовна, генеральный директор УП «Агентсва» Минск-Новости»;

генеральный директор УП «Агентсва» Минск-Новости»; Казаровец Николай Владимирович, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ;

ректор Белорусского государственного аграрного технического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ; Башкиров Владимир Григорьевич, протоиерей заведующий кафедрой теологии Института богословия БГУ;

протоиерей заведующий кафедрой теологии Института богословия БГУ; Курдюков Валерий Николаевич, начальник управления Европы МИД Беларуси;

начальник управления Европы МИД Беларуси; Карягин Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей;

кандидат экономических наук, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей; Дунай Валерий Иванович, кандидат биологических наук, доцент, ректор Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова;

кандидат биологических наук, доцент, ректор Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова; Чиж Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по научной работе НИЭИ Министерство экономики Республики Беларусь;

заместитель директора по научной работе НИЭИ Министерство экономики Республики Беларусь; Литвин Алексей Михайлович, доктор, профессор, заведующий отделом военной истории Института истории НАН Беларуси;

доктор, профессор, заведующий отделом военной истории Института истории НАН Беларуси; Дубровская Елена Владимировна, актриса Национального академического драматического театра им. Горького, лауреат международных конкурсов и фестивалей;

актриса Национального академического драматического театра им. Горького, лауреат международных конкурсов и фестивалей; Монастырный Андрей Петрович, кандидат физико-математических наук, доцент, первый проректор Академии последипломного образования;

кандидат физико-математических наук, доцент, первый проректор Академии последипломного образования; Жилинский Марат Геннадьевич, кандидат наук, зам. директора института истории НАН Р;

кандидат наук, зам. директора института истории НАН Р; Орехова Тамара Владимировна, директор информационно-туристического центра Мингорисполкома.

Пока неизвестно почему наёмников и убийц «Вагнера», которые по версии властей должны были свергать режим, поселили в необыкновенный отель.

Интересно, следователи догадаются опросить попечителей отеля и руководство санатория почему боевики расселяются вместе с нормальными людьми. Также есть повод задуматься о работе правоохранительной системы, спецслужб и военной разведки, если по Минску незаконно разгуливают вооруженные формирования иностранного государства, известного своей агресивной внешней политикой. Неужели независимая Беларусь стала перевалочным пунктов для транспортировки наёмников, которые несут смерть.

На «Беларусь 1» рассказали подробности задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Удивительные вещи