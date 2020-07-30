В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии

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В Беларуси вводятся две новые тарифные группы потребителей электроэнергии, используемой для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 17 июля 2020 года № 50/27, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

К этим тарифным группам отнесены организации, осуществляющие эксплуатацию жилфонда или предоставляющие ЖКУ, организации застройщиков, товарищества собственников, а также организации, имеющие на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети или трансформаторные подстанции, пояснили в МАРТ.

Электроэнергией, производимой энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго», население снабжают как данные организации, так и другие, не входящие в состав ГПО. Чтобы привести в соответствие расчеты между организациями «Белэнерго», другими организациями, которые занимаются энергоснабжением населения, и самим населением, и было принято постановление №50/27.

Одновременно принято постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июля 2020 года №51, которым для двух выделенных групп установлены тарифы на электроэнергию.

Постановление МАРТ и Минэнерго №50/27 и постановление МАРТ №51 вступят в силу с 1 августа.

С принятием указанных постановлений тарифы на электрическую энергию для населения не изменятся, подчеркнули в МАРТ.

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