Сборная Витебской области с чемпионата Беларуси по велоспорту привезла 6 медалей, из них 2 золотые Татьяны Шараковой

Сборная Витебской области на чемпионате Беларуси по велоспорту заняла общекомандное первое место по результатам набранных очков во всех гонках. Об этом рассказал ее главный тренер Александр Иванов. Наши земляки завоевали 6 медалей, треть из которых золотые.

Обе награды высшего достоинства выиграла заслуженный мастер спорта Беларуси Татьяна Шаракова. Оршанка победила в групповой гонке и в гонке с раздельным стартом. Серебряные медали наша дружина завоевала в смешанной эстафете и стараниями толочинца Бронислава Самойлова в мужском заезде с раздельным стартом. Бронзовые награды выиграли витебчанка Полина Пивоварова в групповой гонке и оршанка Анастасия Киптикова в индивидуальной гонке среди спортсменок не старше 23 лет, пишут «Витебские вести».

– Велогонщики Витебской области традиционно на ведущих ролях в стране, – отметил Александр Иванов. – На первенстве Беларуси наши лидеры Татьяна Шаракова, Бронислав Самойлов и Полина Пивоварова подтвердили свой высокий уровень. Порадовали и молодые спортсмены. На этих соревнованиях разыгрывались лицензии на участие в ближайших чемпионатах Европы и мира. Шаракова и Самойлов забронировали путевки на предстоящие старты.