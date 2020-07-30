Сборная Витебской области с чемпионата Беларуси по велоспорту привезла 6 медалей, из них 2 золотые Татьяны Шараковой

Спорт
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Сборная Витебской области на чемпионате Беларуси по велоспорту заняла общекомандное первое место по результатам набранных очков во всех гонках. Об этом рассказал ее главный тренер Александр Иванов. Наши земляки завоевали 6 медалей, треть из которых золотые.

Обе награды высшего достоинства выиграла заслуженный мастер спорта Беларуси Татьяна Шаракова. Оршанка победила в групповой гонке и в гонке с раздельным стартом. Серебряные медали наша дружина завоевала в смешанной эстафете и стараниями толочинца Бронислава Самойлова в мужском заезде с раздельным стартом. Бронзовые награды выиграли витебчанка Полина Пивоварова в групповой гонке и оршанка Анастасия Киптикова в индивидуальной гонке среди спортсменок не старше 23 лет, пишут «Витебские вести».

– Велогонщики Витебской области традиционно на ведущих ролях в стране, – отметил Александр Иванов. – На первенстве Беларуси наши лидеры Татьяна Шаракова, Бронислав Самойлов и Полина Пивоварова подтвердили свой высокий уровень. Порадовали и молодые спортсмены. На этих соревнованиях разыгрывались лицензии на участие в ближайших чемпионатах Европы и мира. Шаракова и Самойлов забронировали путевки на предстоящие старты.

 

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