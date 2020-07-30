Витебского установщика окон, «кидавшего» на деньги клиентов, будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Происшествия
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Недобросовестного бизнесмена из Витебска, который брал предоплату за строительные работы, и не выполнял заказы, инкриминировано мошенничество в особо крупном размере.

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Витебска, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, ранее судимый за мошенничество индивидуальный предприниматель, а также директор и заместитель директора двух обществ с ограниченной ответственностью, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года на территории Витебска, Бешенковичского, Витебского, Городокского, Полоцкого и Шумилинского районов путем обмана завладел деньгами 26 граждан на 48 тыс. рублей. Обвиняемый, заранее не намереваясь выполнять принимаемые на себя обязательства, должен был в пользу потерпевших выполнить работы и оказать услуги на условиях заключенных с ними договоров. Их предметом были приобретение и установка окон, балконных рам из ПВХ, дверей, отделка балконов, монтаж кровли, изготовление фундаментов для домов.

После проверки материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения – заключение под стражу – прокурор оставил без изменения.

 

 

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