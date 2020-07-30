Боевиков готовят под Псковом и Невелем, на границе с Беларусью — Андрей Дмитриев

Совет безопасности Беларуси имеет информацию о формировании групп боевиков в приграничных областях России для организации провокаций в Беларуси. Об этом сегодня глава Совбеза Андрей Равков рассказал на закрытом заседании ЦИК. Подробности сообщил журналистам кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

На заседании ЦИК, куда в срочном порядке созвали кандидатов в президенты, предупредили о провокациях, которые эти боевики могут устроить на массовых мероприятиях.

«Нам сказали, что в стране сегодня есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности… Боевики угрожают целенаправленно массовым мероприятиям. По мнению Совета безопасности, они нацелены именно на массовые мероприятия. Но мне не хватило большого куска информации, чтобы понимать, что происходит. Если нам говорят, что в стране 170 человек, что мы делаем? Где закрытые города, где блокпосты, как мы их ловим?» — сказал Дмитриев.

Кандидат сообщил, что на заседании в ЦИК Расвков сообщил об имеющейся конкретной информации о подготовке боевиков в России. Дмитриев сказал, что должны последовать международные меры.

«Если нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки, — у меня вопрос: когда мы увидим ноту МИДа Беларуси к МИДу РФ. Потому что это не шуточки. По их информации, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируются с подобной целью. Считаю, эта информация очень серьезная, тут уже должны реагировать совместо спецслужбы Беларуси и России на эту угрозу, если это так», — сказал политик.

По словам Дмитриева, задержанные боевики дают противоречивые показания.

«Некоторые из них говорят напрямую: «мы приехали делать революцию». Но некоторые — он подчеркнул это несколько раз, что это не все. Такое ощущение, что группа защищает себя, давая разные показания. Также было сказано, что ГРУ и ФСБ не информировали заранее, что эта группа должна быть в Беларуси. Но уже прошли сутки, вроде мы такие близкие страны, что можно просто позвонить, без официальных запросов. И я хотел бы услышать уже ответ от ФСБ и ГРУ, что это за люди, имеют ли они отношение к их передислокации в Беларусь», — заявил Андрей Дмитриев.

Он рассказал, что также поставил перед Равковым вопросы о безопасности людей, которые могут выйти на мирные протесты.

«Я спросил у господина Равкова, понимает ли он, что вне зависимости от встречи с нами 9-10 августа люди выйдут. Неважно, сколько. Во-первых, это происходит всегда после президентских выборов. Во-вторых, я езжу, общаюсь с людьми и вижу, что многие видят это для себя одним из выходов, если они услышат цифры и поймут, что выборы нечестные. И это не зависит ни от каких призывов. Я спросил его, как будет с учетом информации о боевиках обеспечиваться безопасность этих людей. Потому что если в стране 170 человек — а их может быть больше, потому что граница с Россией не закрыта, и Равков сам подчеркнул несколько раз, что мы не можем контролировать весь периметр нашей границы, все тропы. И я хочу четкого ответа от Совбеза, как будет обеспечена безопасность всех тех, кто выйдет — не через задержания, а безопасность, потому что это мирные люди, они имеют полное право на защиту со стороны государства. Я надеюсь, что этот ответ мы еще получим», — цитриует Дмитриева reform.by.

По мнению Дмитриева, если боевиков действительно готовят в России, то логичный шаг — взять под контроль границу с Россией, о чем вчера говорили на засединии Совбеза.

«И войска тогда надо стягивать не в Минск, а к границе с РФ, чтобы не пропустить сюда никаких человечков в любом цвете», — подчеркнул политик.

Он заявил, что не будет вносить изменений в ход своей избирательной кампании.