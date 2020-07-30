Министр информации Луцкий: «Всё, что мы делаем, делаем правильно. Страна двигается в правильном направлении»

Во ходе посещения Новополоцка Министр информации Беларуси Игорь Луцкий отметил, что он впечатлен людьми, работающими в государственных СМИ и в Новополоцкой типографии, которые он посетил.

«Больше всего меня впечатлили люди – спокойные, уверенные, понимающие, что делают, любящие свою работу, – пояснил Игорь Луцкий в завершающей части визита в Новополоцк. – Если у нас есть такие люди, то свою роль, свое значение в государстве они всегда определят. Стабильная работа предприятий, заработная плата, социальные гарантии – важнее всего. Я очень рад тому, что увидел».

Игорь Луцкий считает, что проводимая политика является правильной. Такой вывод он сделал после общения с сотрудниками предприятия.

«Пообщавшись с людьми, понимаю, что всё, что мы делаем, делаем правильно. Страна двигается в правильном направлении», — заявил Луцкий.

Министр также поделился секретом успеха проводимой политики.

«На местах нужно быть ближе к жизни, чувствовать каждого человека, его проблемы, заботы, видеть и оценивать каждодневный труд», – отметил министр информации Беларуси Игорь Луцкий, комментируя итоги визита в Новополоцк, пишут «Витебские вести».

Министр информации в Витебске встретился с коллективами двух государственных газет: изучил обстановку, вручил грамоты