Ролик витебского тиктокера с пьяным танцующим милиционером суд оценил в 500 рублей

Происшествия
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Ролик о том, как молодой человек в форме милиционера устроил вечеринку с друзьями, появился в «ТикТоке» в июне. На видео парень танцевал под «блатные» песни и демонстративно пил алкоголь.

Правоохранители установили, что витебчанин никакого отношения к милиции не имеет. А за этот «маскарад» он уже заплатил более 500 рублей штрафа — суд не оценил его «таланты».

Как выяснилось, шоу с переодеванием проходило в гостях у знакомого. У его отчима, который когда-то служил в милиции, взяли форму для съёмки. По словам героя видео, он хотел популярности в сети и много лайков. Суд признал режиссера виновным в незаконном ношении формы и наказал штрафом в 20 базовых, сообщает официальный паблик «Милиция витебщины», который опубликовал и само видео.

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