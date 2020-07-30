Житель Витебска продавал сожительницу-инвалида первой группы как проститутку

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Происшествия
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По подозрению в использовании для занятия проституцией 20-летней девушки-инвалида в Витебске задержан 25-летний парень, ее сожитель.

Правоохранителями было установлено, что ранее судимый витебчанин, после отбытия наказания за кражи, решил сменить криминальный профиль. Он познакомился с 20-летней жительницей областного центра и путем уговоров склонил её к занятию проституцией. При этом сам подозреваемый фактически сожительствовал с ней. Не смутил его и тот факт, что девушка является инвалидом первой группы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В отношении подозреваемого оперативниками была собрана необходимая доказательная база, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 171 УК Республики Беларусь (Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией).

Клиентов новоявленный сутенер искал через различные группы в социальных сетях. Там мужчина размещал объявления, где предлагал интимную встречу за деньги со своей якобы женой. Договорившись, он сам привозил на общественном транспорте девушку, которая не могла передвигаться самостоятельно. Во время выполнения очередного заказа мужчина был с поличным задержан оперативниками.

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