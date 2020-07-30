В МИД Беларуси завершились встречи с дипломатами России и Украины

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Интересно, что пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз особо подчеркнул, что руководители дипломатических миссий России и Украины вызывались на встречу поочередно.

«В МИД были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, поочередно, и временный поверенный в делах Украины либо исполняющий обязанности руководителя загранучреждения», — уточнил пресс-секретарь белорусского МИД.

Анатолий Глаз добавил, что секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков не присутствовал на встрече с дипломатами.

Напомним, что Украина может потребовать экстрадиции боевиков российской ЧВК «Вагнер», имеющих украинское гражданство.

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