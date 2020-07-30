Николай Шерстнев стрелял из пистолета ТТ. В какую цель?

Фото kriminalka
Армия
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По результатам соревнований по стрельбе из пистолета ТТ, прошедших на полигоне «Лосвидо», Николай Шерстнёв занял первое место.

В командном зачете председатель облисполкома, его первый заместитель Олег Мацкевич и военком Руслан Шкодин стали третьими, пишут «Витебские вести».

Отметим, что соревнования проходили в рамках мероприятий по защите государства от внутренних и внешних угроз. Бросается в глаза, что власти к выборам резко активизировали PR-мероприятия, направленные на «защиту суверенитета и территориальной целостности».

Примечательно, что полигон «Лосвидо» находится поблизости от российской границы. В случае вторжения оттуда пистолет точно никому не понадобится. Перед местными феодалами будет стоять выбор: попасть в плен к врагам или перейти на сторону друзей. К сожалению, из практики известно, что представители высшего сословия обычно выбирают более легкий и приятный путь.

Только по телевизору нам могут показать, как доблестные белорусские силовики побеждают врагов, вторгшихся из России.

Сегодня армия готовится решать «боевые задачи» не на границе «враждебного государства», а в белорусской столице, где скоро произойдут известные события — выборы. Для «организации выборов» в Минск стянуты все боеспособные части, в том числе 103 Витебская воздушно-десантная бригада. Там ожидается «вторжение» неизвестной армии — истинного врага режима. А на границе ничего не ожидается, никакого вторжения.

В Кремле с братом-блезнецом Путиным потом посмеются, как устраивали «карусели».

Шерстнев стрелял из пистолета не в сторону России. Витебск может спать спокойно.

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