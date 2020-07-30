На «Беларусь 1» рассказали подробности задержания боевиков ЧВК «Вагнера». Удивительные вещи

На телеканал «Беларусь 1» вышел спецрепортаже о задержании в Минске боевиков российской ЧВК «Вагнер», известной своим участием в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и на постсоветском пространстве, в частности, в Украине.

В видео подтвердили, что задержание российских наёмников проводилось сотрудниками группы «А» КГБ Беларуси при силовой поддержке ОМОН. В общей сложности было задержано 32 человека в возрасте от 24 до 49 лет.

Следственный комитет проводит проверку.

Отметим, что участие в вооруженных конфликтах незаконных вооруженных формирований считается в Беларуси уголовным преступлением.

Как рассказывается в репортаже, группа русских «солдат удачи» заселилась в минскую гостиницу IBB в 3 часа ночи 25 июля.

Отметим, что Гостиница IBB принадлежит к СООО «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау». Это немецко-белорусский образовательный центр. В Совет попечителей центра входят государственные деятели, руководители государственных учреждений, общественные деятели, светила науки, дипломаты и бизнесмены:

Титенков Михаил Сергеевич, белорусский государственный деятель, родился в Витебской области, Член общественного совета по образованию при Министерстве образования Республики Беларусь; Председатель Совета ветеранов комсомола г. Минска, подполковник запаса, государственный служащий 2 класса, ранее – заместитель председателя Минского облисполкома, директор КПУП «Минскреклама»;

белорусский государственный деятель, родился в Витебской области, Член общественного совета по образованию при Министерстве образования Республики Беларусь; Председатель Совета ветеранов комсомола г. Минска, подполковник запаса, государственный служащий 2 класса, ранее – заместитель председателя Минского облисполкома, директор КПУП «Минскреклама»; Румак Александр Алексеевич, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси;

Петрушин Михаил Алексеевич, Начальник Минского городского управления Фонда социальной защиты населения;

Начальник Минского городского управления Фонда социальной защиты населения; Нальчик Геннадий Владимирович, Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; Дубинская Екатерина Эдуардовна, генеральный директор УП «Агентсва» Минск-Новости»

генеральный директор УП «Агентсва» Минск-Новости» Казаровец Николай Владимирович, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ;

ректор Белорусского государственного аграрного технического университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ; Башкиров Владимир Григорьевич, Протоиерей заведующий кафедрой теологии Института богословия БГУ;

Протоиерей заведующий кафедрой теологии Института богословия БГУ; Курдюков Валерий Николаевич, Начальник управления Европы МИД Беларуси;

Начальник управления Европы МИД Беларуси; Карягин Владимир Николаевич, Кандидат экономических наук, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей;

Кандидат экономических наук, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей; Дунай Валерий Иванович, кандидат биологических наук, доцент, ректор Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова;

кандидат биологических наук, доцент, ректор Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова; Чиж Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по научной работе НИЭИ Министерство экономики Республики Беларусь;

заместитель директора по научной работе НИЭИ Министерство экономики Республики Беларусь; Литвин Алексей Михайлович, доктор, профессор, заведующий отделом военной истории Института истории НАН Беларуси;

доктор, профессор, заведующий отделом военной истории Института истории НАН Беларуси; Дубровская Елена Владимировна, актриса Национального академического драматического театра им. Горького, лауреат международных конкурсов и фестивалей;

актриса Национального академического драматического театра им. Горького, лауреат международных конкурсов и фестивалей; Монастырный Андрей Петрович, кандидат физико-математических наук, доцент, первый проректор Академии последипломного образования;

кандидат физико-математических наук, доцент, первый проректор Академии последипломного образования; Жилинский Марат Геннадьевич, кандидат наук, зам. директора института истории НАН РБ

кандидат наук, зам. директора института истории НАН РБ Орехова Тамара Владимировна, директор информационно-туристического центра Мингорисполкома

Пока неизвестно почему наёмников и убийц «Вагнера», которые по версии властей должны были свергать режим, поселили в необыкновенный отель.

У каждого из мужчин была при себе небольшая ручная кладь, а также три больших чемодана на всю группу. Оружия при них не было. По меседжеру «псы войны» получали инструкции от руководства касательно распорядка дня, занятий и пр.

Через день группа переехала в санаторий в минском районе. Журналисты TUT.by выяснили, что это санаторий «Белорусочка». Как сообщил TUT.by, женщины в санатории «Белорусочка» были прекрасно осведомлены о гостях из России и сильно ждали их на дискотеке.

Кадры видео от ОНТ совпадают с фотографиями на сайте санатория. Да, ЧП государственного масштаба произошло в санатории «Белорусочка», хоть там попытались откреститься от произошедшего.

Следует отметить, что санаторий «Белорусочка» принадлежит Федерации профсоюзов Беларуси. Именно эта организация является активом президента на выборах. Почему боевиков заселили в такой непростой санаторий пока неизвестно. Однако известно, что для них были созданы все необходимые условия. Они спокойно вели спортивную подготовку и отдыхали. На вторжение армии Путина пока не очень похоже. Взвод безоружных, хоть и боевиков, в санатории под Минском — это выглядит смешно, хоть из этого попытались сделать шоу для недалёких. Спектакль оценили. В сети появлось множетсво шуток.

Далее в репортаже ОНТ отмечается, что боевики обратили на себя внимание персонала, потому что вели себя нетипично для российских туристов: не употребляли алкоголь, не посещали увеселительных заведений, старались не привлекать к себе внимание, носили одежду в стиле милитари. «Но белорусские правоохранители к тому времени уже выяснили, что это за туристы», – отмечает закадровый голос.

Действительно, сложно было не заметить военную выправку стиженных ребят, которые жили в обыкновенном санатории по военным уставам, носили военную форму и постоянно проводили занятия.

В ОНТ сообщили, что при задержании боевики вели себя спокойно и не оказывали сопротивления. Это вполне естественно, ведь их пригласили в страну не для того, чтобы они здесь сопротивлялись. Задача у них была совсем другой. Об этом много писали российские информированные телеграм-каналы.

Напомним, что российские телеграм-каналы сообщили, что Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно африканские. Естественно белорусские спецслужбы были предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс переброски наёмников на восточные фронты. Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, потому что хоть это и частная армия, но она решает геополитические задачи, поставленные российским правительством. Боевики были одеты по форме, перемещались открыто, потому что не ждали удара от своих же, от белорусов. Пункт назначения у них был отнюдь не Минск, пишут телеграм-каналы.

По словам сотрудника отряда «А» КГБ, операция проводилась с учетом информации, что боевики имеют опыт участия в вооруженных конфликтах.

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности привлечению в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь», – заявляет сотрудник КГБ.

В репортаже утверждается, что все задержанные – опытные бойцы, а у некоторых есть криминальное прошлое. Демонстрируются отсканированные изображения паспортов задержанных.

Напомним, что в связи с захватом кремлевских наёмников из «Вагнера», которые воевали в Сирии, Украине, Ливии и других странах, Александр Лукашенко провел вчера экстренное совещание Совета безопасности.

На заседание Совбеза были приглашены госсекретарь Совбеза Андрей Равков, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Валерий Вакульчик, министр внутренних дел Юрий Караев.

Президент назвал задержание российских боевиков чрезвычайным происшествием.

Лукашенко заявил присутствующим, что изучил реакцию россиян на неожиданное событие.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно», – сообщил Лукашенко.

Президент поручил усилить охрану границ и усилить меры безопасности на массовых мероприятиях, в том числе в рамках предвыборной кампании.

Благо, что в терроризме пока не обвинили Светлану Тихановскую и ее соратниц, однако все может измениться, ведь никто не собирался отдавать ей власть.

Государственный терроризм — самый опасный вид терроризма — не дремлет. Верхушка оказалась запятнана порочащими связями с наёмниками, которых сами и «слили». Что же ответит Россия в ответ на такой выпад?