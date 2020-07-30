В Беларуси задержан политтехнолог Виталий Шкляров

В Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова, сообщили в новостях на государственном телеканале ОНТ.

В сюжете говорится, что Шкляров мобилизировал протестный электорат вокруг Сергея Тихановского и контролировал его политическую активность.

В каком преступлении подозревают Шклярова неизвестно.

Сообщается, что он консультировал администраторов каналов, объединенных в общую группу «Страна для жизни», говорится в сюжете. Он ставил задачи исполнителям публиковать видео, писать тексты и публиковать новости в группах социальных сетей.

В сюжете показали допрос Дмитрия Попова, администратора социальных сетей «Страна для жизни». Отмечается, что в России он вел интернет-страницы, паблики и социальные сети «радикального движения и руководил скандально известным интернет-ресурсом». В общй сложности попов написал около 10 текстов, что очень мало для любого ресурса.



Виталий Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал, «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».

