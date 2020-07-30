В Витебском районе грибник обнаружил 100 артиллерийских снарядо и 80 мин времен ВОВ

Фото УВД Витебского облисполкома
Город
Опубликовано

Вечером 27 июля в лесу возле деревни Побединщина Витебского района грибник обнаружил огромный запа снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

О найденных предметах мужчина незамедлительно сообщил в милицию.

Прибывшие на участок саперы вывезли в безопасное место и уничтожили 100 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 17 минометных мин калибра 81 мм, 71 минометную мину калибра 50 мм, 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 16 гранат РГ-33, 10 гранат Ф-1.

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