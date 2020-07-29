За сохранение трамвая в Витебске на улице Гагарина подписались 1500 горожан

Власть
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Как ранее сообщал «Витебские Курьер«, в областном центре с 21 июля в связи с началом реконструкции улицы Гагарина трамваи прекратят движение по ней и проспекту Людникова.

В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина: трамваи по ней ходить не будут

В сети появилась петиция об отмене решения о закрытии трамвайного сообщения. Петицию подписали более 1500 человек.

Авторы петиции пишут, что «власти, поддержав богатых автомобилистов, наплевали на наиболее незащищённые слои населения: небогатых и пожилых людей. Казалось бы, уничтожение трамвайных путей на данном участке приведет к увеличению пропускной способности дорог, но это не так. Общественный транспорт перевозит больше пассажиров, чем личные автомобили, но власти убирают трамвай».

В петиции говорится, что замена трамваев автобусами приведет к снижению скорости движения транспортного потока.

«Власти хотят заменить трамвай автобусами, но это приведет к существенному снижению скорости движения общественного транспорта, ведь трамвай едет по выделенной полосе, а автобус будет стоять в пробках среди автомобилей и всякий раз, выезжая с остановочного пункта, пропускать вереницу машин. Скорость передвижения на трамвае даже выше, чем на автомобиле, а с вводом автобусного сообщения она упадет в 2-3 раза. В результате, те люди, которые выбирали быстрый трамвай вместо личного автомобиля, сейчас пересядут на авто, т.к. на авто будет явно быстрее доехать в центр, чем на автобусе. Это приведет к увеличению количества автомобилей и в итоге пробки никуда не денутся», — отмечают авторы петиции.

Решение городских властей горожане считают неразумным по многим причинам.

«Добавив лишние 2-3 полосы для движения, мы не избавимся от пробок, а только перенесем их чуть дальше, на следующий перекресток. Более того, скорее всего новые полосы вообще не будут использоваться для движения транспорта, т.к. в них будут парковаться автомобили. То есть быстрый, экологичный и вместительный трамвай мы променяем на парковку для нескольких десятков авто! Кстати, об экологии: один дизельный автобус коптит воздух, как сотни автомобилей. Плюс количество автомобилей увеличится и всё это приведет к существенному ухудшению экологии в данном районе. Ходят слухи, что на данных улицах могут пустить электробусы, но не проще ли вместо обустройства проезжей части и закупки дорогущих электробусов пустить средства на ремонт трамвайных путей и обновление трамвайного парка? Почему государство нашло деньги на дорогую развязку, а на ремонт трамвайных путей — нет? А смена трамвая на автобус выглядит ещё более нелепо в свете скорого запуска Белорусской АЭС. С одной стороны мы думаем, куда деть избыток электроэнергии, а с другой избавляемся от электрического трамвая в пользу дизельного автобуса! Где логика?», — задаются вопросом авторы петиции.

В петиции отмечается, что «в СМИ была информация, что местные жители якобы поддерживают решение уничтожения трамвая в данном районе, но это не так. Большинство людей против, а те, кто за, просто поверхностно мыслят. Расширение проезжей части за счёт трамвайных путей выглядит логичным для обывателя на первый взгляд, но приведет к существенному ухудшению транспортной и экологической ситуации в районе. Многие города Европы уже прошли путь повальной автомобилизации и успели отказаться от него, выбрав быстрый, современный и экологичный трамвай. Зачем же нам повторять чужие ошибки? Да что же далеко ходить? В Минске тоже от трамвая не отказываются, а наоборот, планируют расширять трамвайную сеть, пустив трамвай в районы, где трамваев и в помине не было. Так за что же такое отношение к несчастным жителям провинциального Витебска?»

В заключении местным властям предлагается отменить ранее принятое решение и осуществить ремонт трамвайных путей с последующим обновлением подвижного состава.

«Руководствуясь ст.41 Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», устанавливающей, что исполкомы в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, организуют строительство, реконструкцию, ремонт и содержание местных автомобильных дорог, а также создают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют транспортное обслуживание граждан на соответствующей территории, просим пересмотреть решение о расширении проезжей части дороги и прекращении трамвайного движения на проспекте Генерала Людникова и улице Гагарина в городе Витебске и приступить к ремонту трамвайных путей на указанных улицах с последующим обновлением подвижного состава», — говорится в обращении.

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За сохранение трамвая в Витебске на улице Гагарина подписались 1500 горожан

трамвай
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