Тертель станет уполномоченным представителем президента в Витебской области

29 июля Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем. Лукашенко поинтересовался впечатлениям Тертеля от работы в качестве главы КГК и дал ему дополнительные поручения, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«У нас руководитель КГК всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес [лесная отрасль] у него был. Думаю, это вам все близко. Поэтому я хотел бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным президента по этому региону», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что во время работы в КГБ Иван Тертель занимался вопросами поставок нефти и часто посещал Витебскую область, в частности Новополоцк.

«Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области», – сказал Лукашенко.

Тертель доложил президенту о результатах своей работы в КГК и перспективах развития ведомства.

Тертель заявил, что в качестве уполномоченного представителя президента будет помогать органам власти Витебской области развивать экономику и решать проблемные вопросы.

Напомним, что Иван Тертель был назначен главой Комитета госконтроля в начале июня этого года. До этого он занимал пост замглавы КГБ. Предыдущий уполномоченный представитель президента в Витебской области, Леонид Анфимов, был освобожден от исполнения обязанностей 7 июля.

Иван Тертель в качестве главы КГК уже получил «крещение» в политике, когда выступил главным исполнителем «дела Белгазпромбанка».