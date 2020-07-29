«Надо же как-то оправдать свои грязные намерения». Лукашенко собрал экстренное совещание Совбеза, призвал Россию отвечать за вторжение боевиков ЧВК «Вагнер», которых задержало КГБ под Минском

Сегодня Александр Лукашенко созвал экстренное заседание Совета безопасности. На нем обсуждалось задержание боевиков частной военной компании «Вагнер» под Минском.

Президент назвал задержание российских боевиков чрезвычайным происшествием, сообщает пресс-служба президента.

На заседание Совбеза были приглашены госсекретарь Совбеза Андрей Равков, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Валерий Вакульчик, министр внутренних дел Юрий Караев.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», – заявил он.

Лукашенко заявил присутствующим, что изучил реакцию россиян на неожиданное событие.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно», – сообщил Лукашенко.

Президент сказал, что если задержанные граждане России, то российские структуры должны дать свои объяснения: «Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

Российские политики пока недоумевают. МИД РФ запросил официальную информацию, которую ему предоставили, однако осмыслить информацию и что-то ответить россиянам пока не удаётся.

Лукашенко также поручил пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, включая telegram-каналы, чтобы они «пургу не гнали».

В переводе с криминального жаргона, которым пользуется Лукашенко, «гнать пургу» означает обманывать, врать.

Напомним, что российские телеграм-каналы сообщили, что Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно африканские. Естественно белорусские спецслужбы были предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс переброски наёмников на восточные фронты. Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, потому что хоть это и частная армия, но она решает геополитические задачи, поставленные российским правительством. Боевики были одеты по форме, перемещались открыто, потому что не ждали удара от своих же, от белорусов. Пункт назначения у них был отнюдь не Минск, пишут телеграм-каналы.

Действительно, заподозрить Владимира Путина во вводе безоружного взвода наёмников в Минск для захвата власти невозможно. Если бы такая задача стояла, то решалась бы она совершенно по-другому, с использованием регулярных войск и сил спецопераций.

Не следует забывать, что Минск сегодня превращен в крепость, сюда стянуты большие армейские силы, включая самые боеспособные части. В Минске находятся в том числе подразделения 103 Витебской воздушно-десантной бригады, переброшенные якобы для участия в празднике — Дне ВДВ.

Воспользовавшись странным ЧП, Лукашенко продолжает атаковать Кремль, предлагая «из этой ситуации выходить достойно».

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», – заявил Лукашенко.

Боевиков было 33 или 200?

Напомним, сегодня госСМИ сообщили о задержании группы боевиков в Беларуси. Все они входят в ЧВК «Вагнера». Правоохранители сообщили о прибытии на территорию страны более 200 боевиков с целью дестабилизации обстановки в ходе избирательной кампании. Однако было задержано 33 человека, про остальных как бы забыли. Но откуда возникла цифра 200? Вероятно, по планам, согласованным с компетентными органами, в Беларусь должны были прибыть 200 наёмников, но по какой-то причине в этот день прибыло только 33 бойца. Предполагаем, что белорусские правоохранители заранее передали в госСМИ информацию именно о 200 боевиках, поэтому возник этот казус с нестыковкой данных. Это, знаете, как всегда, белорусское чиновничество нередко выдает запланированные показатели за фактические данные. Как говорится, ошибнулись, бывает.

Как сообщил TUT.by, женщины в санатории «Белорусочка» были прекрасно осведомлены о гостях из России и сильно ждали их на дискотеке.

— Все они — в возрасте до 40 лет, спортивные. Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать.