Дмитрий Мезенцев: посольство РФ не располагает информацией о задержании российских боевиков

Фото: russian.rt.com
Беларусь
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что посольство не располагает информацией о задержании россиян, но сделает запрос в белорусские компетентные органы, чтобы получить официальную информацию, пишет kp.by.

Напомним, что ночью 29 июля групп «А» КГБ при поддержке ОМОНа задержали 32 боевика частной военной компании Вагнера в санатории под Минском. По информации белорусских спецслужб, боевики приехали в Беларуси для дестабилизации обстановки во время президентской избирательной кампании.

Частная военная компания Вагнера – неофициальная военная организация, не имеющая официального статуса и не входящая в состав вооруженных сил России. О ней почти нет никакой информации и официальные лица РФ отрицают ее существование, так как по законодательству России наем военных запрещен. По информации dw.com, ЧВК Вагнера управляет бывший командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Дмитрий Уткин.

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Дмитрий Мезенцев задержание российских боевиков Посол России
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