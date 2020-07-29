Путин пытался захватить власть в Беларуси силами безоружного взвода ЧВК «Вагнера»? Фейкнюс по-белорусски

Армия
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Посольство России сообщило, что у них нет никакой информации о задержании своих граждан в Беларуси.

Белорусские же СМИ публикуют список фамилий задержанных боевиков частной военной компании «Вагнера», известной участием в вооруженных конфликтах.

Мид Российской Федерации направил в Беларуси официальный запрос на предоставление полной информации о задержанных россиянах.

Напомним, что сегодня государственное агентство БелТА распространило сообщение о задержании в стране 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Отряд был расквартирован в санатории под Минском и, по информации российских телеграм-каналов, готовился к дальнейшей переброске в зону боевых действий в африканские страны, где российские наёмники обычно воюют.

Путин пытался захватить власть в Беларуси силами безоружного взвода ЧВК «Вагнера»? Фейкнюс по-белорусски
Боевики Вагнера в Минске попались в братский капкан

Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно африканские. Естественно белорусские спецслужбы были предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс переброски наёмников на восточные фронты. Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, потому что хоть это и частная армия, но она решает геополитические задачи, поставленные российским правительством. Боевики были одеты по форме, перемещались открыто, потому что не ждали удара от своих же, от белорусов. Пункт назначения у них был отнюдь не Минск, пишут телеграм-каналы.

Путин пытался захватить власть в Беларуси силами безоружного взвода ЧВК «Вагнера»? Фейкнюс по-белорусски
«Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» — гласит надпись на шевронах российской частной военной компании «Вагнера». Фотоснимок экрана.

Действительно, заподозрить Владимира Путина во вводе безоружного взвода наёмников в Минск для захвата власти невозможно. Если бы такая задача стояла, то решалась бы она совершенно по-другому, с использованием регулярных войск и сил спецопераций.

Не следует забывать, что Минск сегодня превращен в крепость, сюда стянуты большие армейские силы, включая самые боеспособные части. В Минске находятся в том числе подразделения 103 Витебской воздушно-десантной бригады, переброшенные якобы для участия в празднике — Дне ВДВ.

Отметим, что белорусское государственное СМИ заявило, что граждане Российской Федерации из ЧВК «Вагнера» прибыли в Беларусь для дестабилизации обстановки в стране.

 

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