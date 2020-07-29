Минобороны отрицает переброску в Минск 103 Витебской воздушно-десантной бригады

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию тelegram-каналов о переброске в Минск до 70% личного состава 103 Витебской воздушно-десантной бригады.



«Очередной фейк от телеграм-каналов. Пишут, что «70% личного состава 103 мобильной бригады с 18 июля находятся в Минске. Будут находится и после выборов. Им отданы соответствующие приказы», — говорится в сообщении Министерства обороны.

В ведомстве подчеркивают, что сделать переброску войск скрытно было бы трудно. Однако по всем дорогам происходят передвижения колонн военной с автобусов с полностью зашторенными окнами и автозаков. В Минске скопилось немало десантников, которые, по официальной же информации готовятся к параду.

Военных настолько много, что в городе случаются массовые ДТП с участием бронетехники. Так, 26 июля в Минске на проспекте Победителей произошла авария с участием трех бронетранспортеров. Авария попала на видео. Министерство обороны прокомментировало причины случившегося. А причина весьма проста — город наводнен военными, в первую очередь десантниками на бронетехнике.

В Министерстве обороны утверждают, что спрятать 1500 десантников невозможно в городе с населением более 2 миллионов человек. Следует отметить, что помимо столицы есть инфраструктура в Минском районе. Во время парадов же как-то размещали военных.

«Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников (и это только из одной бригады), а главное — зачем их прятать?» — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Минобороны.

При этом в ведомстве подтвердили, что «голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона — вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа». Там сообщили, что гвардейцы готовятся принять участие 1—2 августа в праздничных мероприятиях ко Дню ВДВ.

Следует отметить, что численность одного батальона может насчитывать до 900 человек. В войсках специальных операций численный состав батальона несколько меньше. Общая численность трех частей сил специального назначения Беларуси составляет 6000 человек. Все эти части недавно посетил президент: Брест, Витебск, Марьина Горка, где говорил о грядущем «майдане» и войне, призывал на свою сторону.

«2 августа 103 бригада по традиции распахнет двери для всех желающих. Убедиться, что витебские десантники на месте, можно будет даже лично. Голубые береты ждут в гости всех, но рады будут только тем, кто за свои слова отвечает», — гневно отметили в Минобороны, намекая на гордый дух воинов ВДВ.



Следует отметить, что достаточно напряженно у защитников отечества с воинским духом и офицерской честью. Напомним, что кандидат в президенты Светлана Тихановская готова выступить перед десантниками 103-й бригады в Витебске, однако мужественное офицерство не исполнилось духом ее принять и выслушать. Здесь хочется напомнить известных лозунг ВДВ «быть, а не казаться«. Да, это трудно. Но «десантников уважают не за то, что они не боятся прыгать, а за то, что они боятся, но прыгают«.

Сегодня власть пытается использовать десантников для своих целей, их незаконно и грубо втолкнули в политику. Теперь им придется делать выбор.