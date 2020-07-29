Минобороны отрицает переброску в Минск 103 Витебской воздушно-десантной бригады

Армия
Опубликовано

Министерство обороны Беларуси опровергло информацию тelegram-каналов о переброске в Минск до 70% личного состава 103 Витебской воздушно-десантной бригады.

«Очередной фейк от телеграм-каналов. Пишут, что «70% личного состава 103 мобильной бригады с 18 июля находятся в Минске. Будут находится и после выборов. Им отданы соответствующие приказы», — говорится в сообщении Министерства обороны.

В ведомстве подчеркивают, что сделать переброску войск скрытно было бы трудно. Однако по всем дорогам происходят передвижения колонн военной с автобусов с полностью зашторенными окнами и автозаков. В Минске скопилось немало десантников, которые, по официальной же информации готовятся к параду.

Военных настолько много, что в городе случаются массовые ДТП с участием бронетехники. Так, 26 июля в Минске на проспекте Победителей произошла авария с участием трех бронетранспортеров. Авария попала на видео. Министерство обороны прокомментировало причины случившегося. А причина весьма проста — город наводнен военными, в первую очередь десантниками на бронетехнике.

В Министерстве обороны утверждают, что спрятать 1500 десантников невозможно в городе с населением более 2 миллионов человек. Следует отметить, что помимо столицы есть инфраструктура в Минском районе. Во время парадов же как-то размещали военных.

«Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников (и это только из одной бригады), а главное — зачем их прятать?» — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале Минобороны.

При этом в ведомстве подтвердили, что «голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона — вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа». Там сообщили, что гвардейцы готовятся принять участие 1—2 августа в праздничных мероприятиях ко Дню ВДВ.

Следует отметить, что численность одного батальона может насчитывать до 900 человек. В войсках специальных операций численный состав батальона несколько меньше. Общая численность трех частей сил специального назначения Беларуси составляет 6000 человек. Все эти части недавно посетил президент: Брест, Витебск, Марьина Горка, где говорил о грядущем «майдане» и войне, призывал на свою сторону.

«2 августа 103 бригада по традиции распахнет двери для всех желающих. Убедиться, что витебские десантники на месте, можно будет даже лично. Голубые береты ждут в гости всех, но рады будут только тем, кто за свои слова отвечает», — гневно отметили в Минобороны, намекая на гордый дух воинов ВДВ. 

Следует отметить, что достаточно напряженно у защитников отечества с воинским духом и офицерской честью. Напомним, что кандидат в президенты Светлана Тихановская готова выступить перед десантниками 103-й бригады в Витебске, однако мужественное офицерство не исполнилось духом ее принять и выслушать. Здесь хочется напомнить известных лозунг ВДВ «быть, а не казаться«. Да, это трудно. Но «десантников уважают не за то, что они не боятся прыгать, а за то, что они боятся, но прыгают«.

Сегодня власть пытается использовать десантников для своих целей, их незаконно и грубо втолкнули в политику. Теперь им придется делать выбор.

Лукашенко допустил применение армии против придуманного им «майдана»

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тертель станет уполномоченным представителем президента в Витебской области

Тертель станет уполномоченным представителем президента в Витебской области

За сохранение трамвая в Витебске на улице Гагарина подписались 1500 горожан

ВДВ Витебск Витебская область
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В системе «Голос» уже зарегистрировались полмиллиона белорусов
За несколько дней на сайте инициативы «Голос» зарегистрировались
0268
Дмитрий Мезенцев: посольство РФ не располагает информацией о задержании российских боевиков
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что
0174
Путин пытался захватить власть в Беларуси силами безоружного взвода ЧВК «Вагнера»? Фейкнюс по-белорусски
Посольство России сообщило, что у них нет никакой информации
0246
Объединенный штаб анонсировал большой митинг в Минске в поддержку Тихановской на 30 июля
Анонсированы два митинга в поддержку кандидата в президенты
0238
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)