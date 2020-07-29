Лукашенко заявил, что выполнил обещание о повышении зарплат

Жизнь
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23 июля на совещании с руководством экономического блока Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране выполнен обещанный минимум зарплат. Президент сообщил, что по Беларуси в целом средняя зарплата составляет 1000 и более рублей, передает газета newsbel.by

«Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — отметил глава государства и поручил поддержать тех работников, которые до сих пор не получают 1000 рублей, несмотря на значительную нагрузку.

В пример он привел воспитателей в детских садах. Вместе с тем, Лукашенко подчеркнул, что такую зарплату будут получать только те, кто стремится заработать.

 

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