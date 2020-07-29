В Беларуси проведена антитеррористическая операция? Государственное информагентство сообщило о 32 задержанных боевиках под Минском

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает государственное информационное агентство. В КГБ получить комментарий не удалось, пишет TUT.by.
Какие-либо подробности пока не сообщаются. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна.
Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.
«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — сообщил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Аналогичный ответ мы получили и в МВД.
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