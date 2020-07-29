В Беларуси проведена антитеррористическая операция? Государственное информагентство сообщило о 32 задержанных боевиках под Минском

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Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает государственное информационное агентство. В КГБ получить комментарий не удалось, пишет TUT.by.

Какие-либо подробности пока не сообщаются. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна.

Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.

«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — сообщил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. Аналогичный ответ мы получили и в МВД.

(будет обновлено)

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