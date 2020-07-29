Избиратели Минского района написали заявление на членов комиссии из-за подписей

Жительница Минского района Марьям Малашонок в этом году хотела стать членом участковой комиссии в Боровлянской средней школе. Собрала подписи у соседей, но чиновники ее не поддержали, и в итоге в состав комиссии вошли только учителя школы, где и находится участок. Суд оставил решение в силе, однако Марьям решила выяснить, а поддерживали ли на самом деле избиратели тех учителей, которые в итоге будут считать голоса. И выяснилось, что в документах шести членов комиссии указаны граждане, которые на самом деле ничего не подписывали. Теперь 12 человек обратились в милицию, просят разобраться, почему их подписи подделали, передает TUT.by.

Речь идет о Втором Лесном участке для голосования № 12, который находится в Боровлянской средней школе в агрогородке Лесной (вчера мы писали о заявлении в милицию по подписям на другом участке этого же агрогородка). В состав избирательной комиссии вошло 11 человек, все — учителя школы, большинство ранее уже работали на выборах — и как члены комиссии, и как наблюдатели.

— Я надеялась стать членом комиссии, собрала подписи у соседей, но меня не поддержали, — говорит жительница Боровлян Марьям Малашонок. — Тогда я пошла в суд, но и там мне отказали. При ознакомлении с заявлениями претендентов, которые в итоге вошли в комиссию, обратила внимание, что данные граждан на разных заявлениях написаны одним и тем же почерком. Потом я увидела в СМИ, что некоторые избиратели узнали, что их включили в число подписантов, хотя сами они никого не выдвигали. И решила выяснить, а не было ли нарушений на моем участке. Я обошла всех указанных жителей. Не все оказались дома, но удалось установить, что шесть членов комиссии избиратели, указанные в списках, на самом деле не поддерживали, то есть не ставили за них свою подпись.

По словам Марьям, многих это возмутило. В итоге она и еще 12 человек обратились в милицию. В заявлении избиратели просят провести проверку по факту подделки подписей, «поскольку такие действия могут иметь признаки совершения преступления».

Из 11 вошедших в комиссию учителей только четверо выдвигались от общественных организаций: замдиректора Боровлянской средней школы Надежда Александрович — от профсоюза (она стала заместителем председателя комиссии), учитель английского языка Светлана Хурсевич — от «Белорусского детского фонда», учитель белорусского языка и литературы Виктория Цалко — от БРСМ, учитель русского языка и литературы Ольга Штанюк (она стала председателем комиссии) — от «Белой Руси».

Остальные семь человек выдвигались от группы избирателей, то есть должны были собрать минимум десять подписей у граждан, которые будут голосовать на участке № 12. И только по одному члену комиссии, учителю младших классов Анне Данилковой, нет обращения в милицию.

Что касается других членов комиссии, то по каждому нашлись избиратели, которые утверждают, что свою подпись под выдвижением следующих претендентов они не ставили: учитель истории Геннадий Леоненя, учитель английского языка Эльвира Говорунова, учитель трудов Ольга Булка, учитель физкультуры Елена Шинкевич, учитель английского языка Юлия Подкопаева (секретарь комиссии), учитель белорусского языка и литературы Людмила Каят. Большинство из них ранее уже работали на выборах — как члены комиссии и наблюдатели.

— Случайно узнали, что нас включили в этот список, у нас таких «подписантов» целый подъезд, можно сказать, — говорит жительница Лесного Светлана, ее данные указаны в списке Юлии Подкопаевой, которая не первый год работает на выборах как секретарь комиссии. — Я даже не знаю, кто это. Ни я, ни муж, ни сосед не подписывались за этого человека, мы были в шоке, когда увидели себя в этом списке. Вот так у нас и состоятся выборы. Какая была наша реакция? Написали заявление в милицию. Я человек, можно сказать, аполитичный, и у меня нет негативного отношения к действующей власти, но включать нас в списки таким образом просто непорядочно. Зачем так поступать? Это однозначно нарушение, я против таких методов. Хочу сходить на избирательный участок, поинтересоваться, как так вышло, мы же в любом случае пойдем голосовать.

А вот что говорит еще один житель агрогородка Лесной, Глеб, его данные обнаружились в списке за Геннадия Леоненя, который не первый год входит в состав участковой комиссии:

— Лично я не знаю, кто это, ни разу в жизни этого человека не видел, мне уже потом знакомые сказали, что он преподает историю в Боровлянской школе, рядом с которой я живу. В заявлении точно не моя подпись, хотя указано мое имя, дата рождения, адрес регистрации. И я не понимаю, откуда у простого учителя эти данные. На предыдущих выборах я тоже не ставил подпись под выдвижением членов комиссий, поэтому даже не знаю, как я появился в этом списке, но там все — мои соседи, и большинство подтвердили, что в документе не их подписи. Сначала реакция у меня была нейтральная, но когда я узнал, что это заявление подавал преподаватель… Я просто сам преподаю, стыдно, что коллеги таким занимаются. Мне неприятно, что мою подпись так используют. Если бы Леоненя сам ко мне пришел, думаю, без проблем поддержал бы его, но когда это делают вот так исподтишка… Теперь пусть милиция разбирается.

В такой же ситуации оказалась жительница Лесного Елена, данные которой указаны в подписном листе учителя Людмилы Каят, у которой тоже есть опыт работы на выборах.

— Лично я эту женщину никогда не видела, ко мне она не приходила, — говорит собеседница. — Реакция у меня была шоковая. Я не понимаю, где взяли мои сведения. Рядом с моей подписью стоит дата — 16 июня, меня в этот день даже дома не было, я уезжала в отпуск. И подпись моего мужа стоит рядом, хотя и его не было в тот день в Боровлянах. То, что подделали подпись (это можно по паспорту проверить), — это же вообще, выходит, за меня принимают решения.

Из указанных членов комиссии, действия которых избиратели просят проверить в милиции, мы дозвонились только учителю физкультуры Елене Шинкевич. В разговоре с журналистом она указала, что «ничего не подделывала» и «у нас все законно».

— Вы сами собирали подписи? — уточнили мы. — Это мне надо поговорить с председателем который все это делал. — Вы же лично выдвигались. Вы должны были сами прийти к гражданам, которые вас выдвинули. Вы лично собирали подписи? — Лично — не собирала… Это выдвигалось Боровлянской средней школой, правильно? — Вас, по документам, выдвинуло десять граждан. — Я что-то не понимаю… Получается, кто-то подделал подписи… Я ничего не подделывала… Я перезвоню председателю нашей комиссии и уточню.

Мы перезвонили Елене Шинкевич, и на этот раз она сказала, что не готова обсуждать ситуацию и хочет разобраться, действительно ли было подано заявление в милицию.

Мы также связались с председателем избирательной комиссии на участке № 12. Выслушав, что произошло, Ольга Штанюк была краткой:

— Я никакую информацию вам дать не могу.

Документы у претендентов в члены комиссии принимают местные исполкомы. Начальник юридического отдела Минского райисполкома Анна Лухверчик пояснила, что специалисты сверяют в заявлениях, поданных от группы граждан, проживают ли избиратели по указанному участку, проверять действительность подписей не входит в их обязанности.

В Центризбиркоме также отказались прокомментировать ситуацию, сославшись, как и в Минском райисполкоме, на то, что такими вопросами занимается милиция.

— В Боровлянской милиции мне сказали, что заявление будет перенаправлено в Минскую районную избирательную комиссию, — говорит Марьям Малашонок. — Официально мне пока никто не ответил.

Никаких заявлений из милиции пока не получали, что членов участковых комиссий выбирали на заседании президиума райисполкома, то есть не члены районной комиссии, а местные чиновники и депутаты. Решение об исключении кого-либо из членов участковых комиссий в Минском районе пока тоже не принимали.

Напомним, это уже пятый известный случай, когда избиратели обращаются в милицию с просьбой провести проверку по факту недействительных подписей за граждан, которые в итоге стали членами участковых комиссий.

Первый случай касается члена комиссии Татьяны Плащинской (работает на предприятии «Белметалл») в Заводском районе Минска;

Второй — членов комиссии Натальи Онищенко и Александра Никитенко (сотрудники завода холдинга «БелОМО») в Первомайском районе Минска;

Третий случай произошел в Московском районе Минска и связан с выдвижением воспитателя 12-й гимназии Ирины Ягутко;

Четвертый случай касается членов комиссии Восьмого лесного участка для голосования № 18, который находится в Боровлянском сельском совете, вопросы у избирателей по подписям, которые собрали Людмила Барбашева (главный бухгалтер ЧУП «Карусель»), Людмила Дайняк (медсестра в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии), Татьяна Нестерович (директор Дома культуры агрогородка Лесной).