С 1 августа повышается размер БПМ В Беларуси

В Беларуси бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается с 246,78 рубля до 256,1 рубля.

При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели с 1 августа должны бронировать на одного работника 427,56 рубля.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года) составят: трудоспособное население — 285,04 рубля, пенсионеры — 193,92 рубля, студенты — 246,72 рубля, дети в возрасте до трех лет — 160,79 рубля, дети от 3 до 6 лет — 224,7 рубля, дети от 6 до 18 лет — 274,48 рубля.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц составит 413,1 рублей (с 1 мая по 31 июля — 406,04 рубля).

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек установлен в размере 446,97 рубля; трудоспособного населения — 522,13 рубля; пенсионеров — 404,52 рубля; детей в возрасте до 3 лет — 344,25 рубля; детей в возрасте от 3 до 6 лет — 447,3 рубля; детей в возрасте от 6 до 18 лет — 449,28 рубля.

Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах июня 2020 года распределен так: продукты питания — 49,3%, одежда, белье, обувь — 18,5%, ЖКУ — 8,6%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,7%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,7%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,3%, взносы и платежи — 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,5%.