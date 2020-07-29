Численность ОМОНа в Беларуси не превышает 1400 бойцов

Личный состав ОМОНа в Беларуси насчитывает 1368 бойцов, сообщает тг-канал Nexta со ссылкой на скан документа от 2017 года.

Данные о количестве личного состава правоохранительных органов в Беларуси почему-то являются тайной.

Согласно скану документа, опубликованного на канале, силы ОМОНа распределены по следующим городам: Брест — 109 (2 роты); Пинск — 20 (1 взвод); Витебск — 134 (1 отряд); Гомель — 135 (1 отряд); Гродно — 130 (1 отряд); Минская область (база в Минске) — 80 (1 отряд); Минск — 627 (8 рот и 2 взвода); Могилёв — 113 (2 роты); Бобруйск — 20 (1 взвод).

Источники тг-канала утверждают, что число сотрудников ОМОН с 2017 года не особо изменилось и в настоящее время вряд ли превышает 1500 бойцов.

По информации многих телеграм-каналов в настоящее время все силы стягиваются в Минск, где ожидаются массовые протесты.

В Беларуси проведена антитеррористическая операция? Государственное информагентство сообщило о 32 задержанных боевиках под Минском