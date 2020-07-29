«Беларусбанк» привлек синдицированный кредит в 60 млн евро

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«Беларусбанк» привлек синдицированный кредит на сумму 60 млн евро. Он предоставлен синдикатом из девяти зарубежных финансовых организаций.

Что такое синдицированный кредит?

Синдицированный кредит — это такой вид заимствования, где средства заёмщику предоставляют два или более кредиторов, которые участвуют в сделке в определённых долях в рамках, как правило, единого кредитного соглашения.

Объединения кредиторов (синдикаты) возникают в тех случаях, когда сумма займа слишком велика для одного кредитора либо нужно разделить риски. В данном случае сумма в 60 млн евро является крошечной для финансовых структур, которые участвуют в сделке: банки России, Казахстана, Азербайджана, Великобритании, дочерние финансовые институты одной из крупнейших финансовых групп в Европе Societe Generale и итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo.

Уполномоченные ведущие организаторы: АО «АЛЬФА-БАНК» (в т.ч. в роли Кредитного управляющего), ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО «Совкомбанк», компания BCS Prime Brokerage Limited;

Ведущие организаторы сделки: АО «Банк Интеза», ПАО РОСБАНК, АО «Altyn Bank» (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited);

Организаторы сделки: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и ОАО «Международный Банк Азербайджана».

Сумма сделки невелика, что может означать, что уровень доверия к банковской системе невелик. Наибольший синдицированный кредит «Беларусбанк» привлек 10 июля 2015 года, тогда сумма кредита составила 203 миллиона евро.

Текущий проект является 16 международной сделкой банка на рынке синдицированного заимствования с момента дебюта, который состоялся в 2006 году, говорится в сообщении банка.

Новый кредит предоставляется Беларусбанку не единовременно, а в несколько траншей на срок до 1,5 лет на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов «Беларусбанка».

Процентная ставка по кредиту не озвучена. Особые условия кредитного соглашения также не озвучены. Не названы гарантии и залоговые обязательства дебитора и стоящего за ним белорусского государства.

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