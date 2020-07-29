В Витебской области в I полугодии число преступлений сократилось на 11%

Криминал
Опубликовано

В Витебской области в I полугодии сократилось количество преступлений, в том числе особо тяжких, сообщила старший прокурор организационно-контрольного отдела прокуратуры области Виталия Журба, передает БелТА.

«Количество преступлений на территории области сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по линии уголовного розыска на 6,2%. При этом наибольшее снижение преступности произошло за счет уменьшения числа краж, фактов уклонения от погашения кредиторской задолженности, получения взяток, злоупотреблений служебными полномочиями, а также незаконного оборота наркотиков, уклонения родителей от содержания детей», — отметила старший прокурор.

За шесть месяцев уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств. Меньше совершено преступлений в общественных местах, судимыми лицами, в состоянии алкогольного опьянения, а также группами людей.

По словам Виталии Журбы, такое положение дел в определенной степени обусловлено слаженной работой всех заинтересованных ведомств по улучшению криминогенной обстановки в регионе, предупреждению противоправного поведения асоциальных лиц.

«Однако в некоторых случаях видимое благополучие скрывается за отсутствием эффективной работы правоохранительных органов по выявлению преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, борьбы с экономической преступностью и коррупцией. В I полугодии выросло количество хищений путем использования компьютерной техники, мошенничеств, несанкционированных доступов к информации. По-прежнему отмечается низкая раскрываемость преступлений в сфере высоких технологий», — добавила старший прокурор.

Остается актуальной для Витебской области проблема гибели людей от внешних факторов. Увеличилось количество ДТП и погибших в них граждан. За шесть месяцев утонули 46 человек, на производстве погибли 12.

У новополочанина друзья-собутыльники украли 25 тыс долларов

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Экс-начальник Витебского облздрава Юрия Деркач всплыл

Необычная гостья: в Витебске работники МЧС отловили редкую для нашего региона змею

Лукашенко продемонстрировали учебный разгон митинга — видео

Все мобильные операторы Беларуси подтвердили проблемы с мобильным интернетом

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объяснила, чей Крым

Экс-начальник Витебского облздрава Юрия Деркач всплыл

Кремль содрогнулся от новости о коронавирусе у Лукашенко

Более 100 объектов здравоохранения введено в строй за пять лет в Витебской области — Шерстнев

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Экс-заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси Втюрина приговорили к 12 годам колонии
Экс-заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея
0458
пистолет
Сегодня в Бресте стреляли в одного из руководителей ГАИ
27 июля выстрелили в начальника межрайонного отдела
0410
Власти не знают что делать с захваченным Белгазпромбанком. Ждут решения от Москвы
Глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что белорусская
11.7k.
Турок Седат Игдеджи писал заявления на Валерия Цепкало, теперь переключился на Веронику Цепкало
Турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал иск о защите
1722
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)