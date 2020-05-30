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МВД о задержаниях в Гродно: был конфликт, в котором пострадал один сотрудник

Сергей Тихановский задержан силами ОМОН в Гродно / svaboda.org
Власть
Опубликовано

Гродненская милиция прокомментировала сторонникам Сергея Тихановского задержания.

Представитель отделения милиции вышел к гродненцам и заявил, что произошёл конфликт, в ходе которого пострадал сотрудник МВД, сообщает Еврорадио.

«Все участники конфликта задержаны и доставлены в органы внутренних дел. С учётом значительного количества лиц, которые задержаны в результате этого конфликта, и свидетели, и очевидцы, обратившиеся к сотрудникам внутренних дел, — все доставлены в органы внутренних дел, с ними проводится разбирательство. По окончании будет дана правовая оценка«, — сообщил представитель МВД.

29 мая в Гродно во время избирательных пикетов был задержан блогер Сергей Тихановский. Сперва к нему цеплялись две женщины с провокационными вопросами. Потом они вызвали милицию и заявили, что тот не хочет отвечать на их вопросы и уходит. Милиционеры тут же, не вникая в суть происходящего, попытались задержать блогера, однако местные жители стали им преграждать путь. В сумятице один из милиционеров упал на землю.

После этого Тихановского и несколько его сторонников задержал ОМОН.

Светлана Тихановская заявила о грязной провокации в Гродно и потребовала выпустить на свободу блогера Сергея Тихановского

Пока все осмысливают прошедшую провокацию с Тихановским, БТ уже запустило репортаж о том, что на этом самом пикете произошло массовое нападение толпы на милиционера.

Самого блогера Тихановского в который раз арестовывает ОМОН. Тем самым власть показывает, насколько серьезно воспринимает молодого политика.

Самый опасный противник Лукашенко по популярности превзошел всех кандидатов, даже не смотря на то, что его отстранили от участия в избирательной кампнии.

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